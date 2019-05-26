Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя

Российский актёр Евгений Цыганов в фильме под рабочим названием «Цой» сыграет роль водителя автобуса «Икарус», который был участником аварии, унёсшей жизнь лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Как отмечает РИА Новости, картина студии «Рок» была представлена на Каннском кинорынке, режиссёром ленты выступит Алексей Учитель.

Планируется, что съёмки ленты начнутся летом, в прокат она выйдет в 2020 году.

«У фильма есть и второе рабочее название — «47» (по названию невыпущенного альбома Виктора Цоя). Выбор, скорее всего, будет между этими двумя вариантами. Главную роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов», — приводит агентство слова Учителя.

В сентябре 2018 года Учитель в беседе с газетой «Известия» рассказал о фильме про Цоя.

В свою очередь, водитель пассажирского автобуса Янис Фибигс, участник дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб лидер группы «Кино», назвал 15 августа 1990 года датой, которая изменила его жизнь.

Цой погиб в аварии под Ригой летом 1990 года, врезавшись в автобус на своём автомобиле.