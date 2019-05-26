Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя
- РИА Новости
Как отмечает РИА Новости, картина студии «Рок» была представлена на Каннском кинорынке, режиссёром ленты выступит Алексей Учитель.
Планируется, что съёмки ленты начнутся летом, в прокат она выйдет в 2020 году.
«У фильма есть и второе рабочее название — «47» (по названию невыпущенного альбома Виктора Цоя). Выбор, скорее всего, будет между этими двумя вариантами. Главную роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов», — приводит агентство слова Учителя.
В сентябре 2018 года Учитель в беседе с газетой «Известия» рассказал о фильме про Цоя.
В свою очередь, водитель пассажирского автобуса Янис Фибигс, участник дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб лидер группы «Кино», назвал 15 августа 1990 года датой, которая изменила его жизнь.
Цой погиб в аварии под Ригой летом 1990 года, врезавшись в автобус на своём автомобиле.