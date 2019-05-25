Антонио Бандерас получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале

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Актёр Антонио Бандерас получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале за фильм «Боль и слава» Педро Альмодовара.
Антонио Бандерас получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале
  • Reuters

«Мы сделали много фильмов вместе. Я бесконечно его уважаю. Я посвящаю эту награду ему... на жизненном пути встречается боль, но сегодня моя ночь славы», — цитирует артиста РИА Новости.

Ранее стало известно, что гран-при Каннского кинофестиваля достался фильму «Атлантика» режиссёра Мати Диоп.

Жан-Пьер и Люк Дарденны, представившие на Каннском кинофестивале картину «Молодой Ахмед», признаны лучшими режиссёрами, а картина Пон Джун-хо «Паразиты» получила «Золотую пальмовую ветвь».

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