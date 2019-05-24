В Москве отреставрируют доходный дом XIX века

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В Москве определили победителя тендера на реставрацию и дальнейшую аренду доходного дома XIX века, сообщает «Вечерняя Москва».
В Москве отреставрируют доходный дом XIX века
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Объект в районе Хамовники выставили на аукцион, организатором которого выступил департамент по конкурентной политике. В торгах приняли участие пять инвесторов.

«Теперь победителю торгов предстоит провести в здании ремонтно-реставрационные работы в срок до трёх лет и шести месяцев. После этого ставка аренды будет составлять один рубль за один квадратный метр в год», — цитирует главу департамента Геннадия Дёгтева портал мэра и правительства.

Доходный дом в Хамовниках входит в список объектов культурного наследия. Внутри частично сохранились старинные лестницы, паркет, печи, декоративное убранство.

Ранее НСН сообщала, что в музее-усадьбе «Кусково» планируют отреставрировать 50 мраморных скульптур и бюстов, которые украшают парковую аллею.

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