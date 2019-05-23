В Петербурге открылся международный книжный салон

В Санкт-Петербурге начал работу международный книжный салон, передают «Невские новости».

«Наш салон посвящён 100-летию писателя Даниила Гранина. Это замечательный человек, писатель, фронтовик, почётный гражданин, кавалер ордена Андрея Первозванного, человек, который очень любил наш город», — заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Участниками форума стали, в частности, Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Алексей Сальников, Андрей Рубанов.

В Петербург также прибыли гости из Франции, Канады, Болгарии, Македонии, Польши, Сербии и других стран.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о встречах с писателями в рамках акции «Библионочь» в российской столице.