В Подмосковье рассказали о мерах по борьбе с борщевиком

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В Московской области рассказали о мерах по борьбе с борщевиком, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье рассказали о мерах по борьбе с борщевиком
  • РИА Новости

«В настоящее время химикатами уже обработано более 540 км полос отвода вдоль региональных дорог, что составляет свыше 30% от запланированного объёма. Всего будет обработано порядка 1620 км в полосах отвода дорог», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Наибольший объём работ сделан в Дмитровском и Волоколамском городских округах, а также в городском округе Истра.

Работы начались 2 мая и должны завершиться 15 июня.

Ранее заведующий кафедрой высших растений биологического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор биологических наук Дмитрий Соколов в беседе с ФАН оценил сообщения немецких СМИ о том, что борщевик Сосновского стал настоящим стихийным бедствием для России.

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