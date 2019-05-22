В Подмосковье рассказали о мерах по борьбе с борщевиком

В Московской области рассказали о мерах по борьбе с борщевиком, сообщает телеканал «360».

«В настоящее время химикатами уже обработано более 540 км полос отвода вдоль региональных дорог, что составляет свыше 30% от запланированного объёма. Всего будет обработано порядка 1620 км в полосах отвода дорог», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Наибольший объём работ сделан в Дмитровском и Волоколамском городских округах, а также в городском округе Истра.

Работы начались 2 мая и должны завершиться 15 июня.

Ранее заведующий кафедрой высших растений биологического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор биологических наук Дмитрий Соколов в беседе с ФАН оценил сообщения немецких СМИ о том, что борщевик Сосновского стал настоящим стихийным бедствием для России.