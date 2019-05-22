Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

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Певица Алсу в интервью радиостанции «Серебряный дождь» прокомментировала победу своей дочери Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети».
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
  • РИА Новости

По её словам, участники конкурса были «втянуты в какие-то игры». Исполнительница выразила надежду на то, что в итоге «всё закончится хорошо».

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.

16 мая стало известно, что Первый канал получил предварительные итоги расследования голосования в финале шоу «Голос. Дети». 

По решению телеканала результаты финала были аннулированы. Теперь в эфир выйдет специальный выпуск программы

Телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал RT решение Первого канала

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