Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Певица Алсу в интервью радиостанции «Серебряный дождь» прокомментировала победу своей дочери Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети».

По её словам, участники конкурса были «втянуты в какие-то игры». Исполнительница выразила надежду на то, что в итоге «всё закончится хорошо».

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.

16 мая стало известно, что Первый канал получил предварительные итоги расследования голосования в финале шоу «Голос. Дети».

По решению телеканала результаты финала были аннулированы. Теперь в эфир выйдет специальный выпуск программы.

Телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал RT решение Первого канала.