Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
- РИА Новости
По её словам, участники конкурса были «втянуты в какие-то игры». Исполнительница выразила надежду на то, что в итоге «всё закончится хорошо».
«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.
16 мая стало известно, что Первый канал получил предварительные итоги расследования голосования в финале шоу «Голос. Дети».
По решению телеканала результаты финала были аннулированы. Теперь в эфир выйдет специальный выпуск программы.
Телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал RT решение Первого канала.