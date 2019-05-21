В МИД Чехии поздравили занявшего трон в «Игре престолов» персонажа

Министерство иностранных дел Чехии опубликовало на своей странице в Facebook поздравление персонажа сериала «Игра престолов» Брандона Старка с восхождением на престол Вестероса.

«Министерство иностранных дел приветствует окончание давней гражданской войны... Мы рассматриваем избрание Брандона Старка как позитивный шаг к укреплению стабильности королевства и улучшению условий жизни населения», — указывается в заявлении.

Ранее американский писатель-фантаст Джордж Мартин, автор саги «Песнь льда и пламени», прокомментировал завершение телесериала «Игра престолов».

20 мая сообщалось, что финал «Игры престолов» в США посмотрели более 19 млн зрителей.

Подробнее — в материале RT.