Актёр из «Приключений Электроника» прокомментировал сообщение о смерти Крылатова

Актёр Владимир Торсуев, сыгравший мальчика-робота в «Приключениях Электроника», прокомментировал сообщение о смерти композитора Евгения Крылатова.

«Во-первых, это мой учитель. Я считаю, что он гений. Мы знакомы 40 лет. Когда мы снимались в кино, мы были не знакомы, а познакомились на премьере «Приключений Электроника». Нам с братом было по 14 лет. С тех пор мы и общались с Крылатовым», — цитирует Торсуева телеканал «360».

По словам актёра, это был очень мудрый, гениальный и светлый человек, излучавший добро, порядочность и интеллигентность.

Ранее поэт Юрий Энтин в беседе с телеканалом «Звезда» выразил соболезнования в связи со смертью Крылатова.