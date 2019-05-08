Режиссёр Яковлев прокомментировал уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

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Режиссёр Антон Яковлев прокомментировал слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Режиссёр Яковлев прокомментировал уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
  • РИА Новости

По его словам, артистка сама захотела уйти из театра, при этом сделав из этого «шумное событие». 

«Самбурская решила уйти из театра, и нам, естественно, понадобилось ввести новую актрису на роль, которую исполняла Самбурская в спектакле «Макбет». Более того, нам необходимо было, чтобы она в мае сыграла два спектакля и, таким образом, закрепилась до конца сезона», — цитирует Яковлева РИА Новости.

Режиссёр добавил, что руководство театра попросили Самбурскую сыграть два спектакля, при то что два спектакля сыграет новая актриса Елена Николаева.

«На что мы получили резкое заявление Самбурской: «Либо я буду играть всё до конца, либо ничего», — рассказал Яковлев.

Ранее актриса Настасья Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной. Она рассказала, что сообщила руководству о своём намерении уйти из театра за три месяца, но попросила доиграть сезон. При этом, по словам актрисы, режиссёр Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на её просьбу.

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