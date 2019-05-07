Фестиваль балета пройдёт на ВДНХ с 31 мая по 2 июня

Фестиваль «Мировые балетные каникулы» пройдёт на ВДНХ с 31 мая по 2 июня, сообщает сайт «Москва 24».

Запланированы выступления звёзд мирового балета. Также состоятся мастер-классы для взрослых и детей. Кроме того, открытый урок проведёт Николай Цискаридзе.

«Балет сегодня очень востребован, пользуется невероятным спросом. Поэтому у меня и родилась идея провести в Москве открытый балетный урок, в котором, стоя у станка, смогут принять участие любители с самым разным уровнем подготовки», — заявил Цискаридзе.

По его словам, длина станка составит 1,3 км.

Ранее «Утро.ру» сообщало о выступлении Королевского национального балета Грузии в Москве.