Фестиваль балета пройдёт на ВДНХ с 31 мая по 2 июня
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Запланированы выступления звёзд мирового балета. Также состоятся мастер-классы для взрослых и детей. Кроме того, открытый урок проведёт Николай Цискаридзе.
«Балет сегодня очень востребован, пользуется невероятным спросом. Поэтому у меня и родилась идея провести в Москве открытый балетный урок, в котором, стоя у станка, смогут принять участие любители с самым разным уровнем подготовки», — заявил Цискаридзе.
По его словам, длина станка составит 1,3 км.
Ранее «Утро.ру» сообщало о выступлении Королевского национального балета Грузии в Москве.