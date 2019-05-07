В нацпарке «Куршская коса» прокомментировали массовую гибель перелётных птиц

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В национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области прокомментировали массовую гибель перелётных птиц, сообщает «Янтарный край».
В нацпарке «Куршская коса» прокомментировали массовую гибель перелётных птиц

27 апреля был сильный туман. В это время проходила массовая ночная миграция певчих дроздов над Балтикой. В туманную погоду пернатые теряют ориентацию в пространстве, гибнут и падают в воду. 2 мая из-за сильного западного ветра останки птиц были выброшены на морское побережье Куршской косы.

Отмечается, что в ходе миграции птицы гибнут всегда, но их останки может не прибивать к берегу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Краснодарском крае организовали проверку по факту массовой гибели птиц.

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