Более 330 мероприятий пройдёт в рамках акции «Ночь в музее» в Москве

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Более 330 мероприятий состоится в рамках всероссийской акции «Ночь в музее» в Москве, сообщает Nation News.
Более 330 мероприятий пройдёт в рамках акции «Ночь в музее» в Москве
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В подготовке экскурсий, мастер-классов, лекций, выставок и концертов участвуют около 200 городских площадок. Это музеи, галереи, культурные центры и школы искусств.

Основная часть мероприятий будет проходить с 18:00 до 00:00, но некоторые площадки станут работать по своему графику, передаёт портал мэра и правительства.

К акции присоединились около 60 новых участников, в том числе парк Горького, парк «Зарядье», Культурный центр ЗИЛ и Центральный музей МВД России.

Акция пройдёт в ночь на 19 мая. Девиз в 2019 году — «Живи в музее».

Ранее ФАН сообщало, что в столичной акции «Ночь театров» приняли участие более 13,5 тыс. человек.

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