Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП

В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.

«Тамиллу сбил автомобиль, и в результате аварии женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — приводит «Российская газета» сообщение пресс-службы.

Как добавили в ведомстве, машина скорой помощи, которая везла телеведущую в больницу, также попала в ДТП — в неё врезался легковой автомобиль.

При этом в Минздраве подчеркнули, что смерть женщины наступила в результате травм, полученных в первом ДТП.

Абдулаева занимала пост шеф-редактора в медиахолдинге «MTV Столица». Она вела программы «Медицинский вестник» и «Формула успеха».