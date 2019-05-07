Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП

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В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП
  • ©tamila_mtv / instagram

«Тамиллу сбил автомобиль, и в результате аварии женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — приводит «Российская газета» сообщение пресс-службы.

Как добавили в ведомстве, машина скорой помощи, которая везла телеведущую в больницу, также попала в ДТП — в неё врезался легковой автомобиль.

При этом в Минздраве подчеркнули, что смерть женщины наступила в результате травм, полученных в первом ДТП. 

Абдулаева занимала пост шеф-редактора в медиахолдинге «MTV Столица». Она вела программы «Медицинский вестник» и «Формула успеха».

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