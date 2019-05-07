В Москве зафиксировали температурный максимум

В Москве на базовой метеостанции на ВДНХ температура воздуха к 14:00 7 мая поднялась до +24,8 °С, что является наиболее высоким значением с начала 2019 года.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро.

«Предыдущий температурный максимум с начала года в Москве был зафиксирован накануне в понедельник: +24,6 °С», — сообщили в метеобюро.

Отмечается, что абсолютный рекорд на 7 мая в столице был зарегистрирован в 1967 году — тогда температура воздуха составила +29,2 °С.

Ранее ФАН со ссылкой на Гидрометцентр сообщило, какая погода ожидается в Москве в День Победы.