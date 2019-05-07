У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 возле Северных Курил. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали в пятницу в 17:28 (05:28 мск) в Тихом океане у Курил», — сообщили в службе.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 165 км южнее Северо-Курильска (районный центр на Итурупе).

При этом глубина гипоцентра землетрясения составляла 65 км.

В марте Nation News передавало, что в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9.