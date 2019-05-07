У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4
- globallookpress.com
«Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали в пятницу в 17:28 (05:28 мск) в Тихом океане у Курил», — сообщили в службе.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 165 км южнее Северо-Курильска (районный центр на Итурупе).
При этом глубина гипоцентра землетрясения составляла 65 км.
В марте Nation News передавало, что в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9.