Павильон «Макет Москвы» принял более 330 тысяч человек
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Макет Москвы» уже стал признанным туристическим центром города наряду с другими достопримечательностями», — отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
Павильон открылся в октябре 2017 года. Как отметил Лёвкин, макет будет дополняться. К примеру, осенью арт-объект украсит Нескучный сад, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее cайт «Москва 24» сообщал, что «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более трёх тысяч человек с 2 по 8 января.