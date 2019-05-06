Павильон «Макет Москвы» принял более 330 тысяч человек

Павильон «Макет Москвы», расположенный на ВДНХ, принял 334 тыс. человек.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Макет Москвы» уже стал признанным туристическим центром города наряду с другими достопримечательностями», — отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Павильон открылся в октябре 2017 года. Как отметил Лёвкин, макет будет дополняться. К примеру, осенью арт-объект украсит Нескучный сад, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее cайт «Москва 24» сообщал, что «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более трёх тысяч человек с 2 по 8 января.