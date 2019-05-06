Павильон «Макет Москвы» принял более 330 тысяч человек

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Павильон «Макет Москвы», расположенный на ВДНХ, принял 334 тыс. человек.
Павильон «Макет Москвы» принял более 330 тысяч человек
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Макет Москвы» уже стал признанным туристическим центром города наряду с другими достопримечательностями», — отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Павильон открылся в октябре 2017 года. Как отметил Лёвкин, макет будет дополняться. К примеру, осенью арт-объект украсит Нескучный сад, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее cайт «Москва 24» сообщал, что «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более трёх тысяч человек с 2 по 8 января.

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