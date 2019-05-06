Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Новосибирской области

Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Новосибирской области. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, с 6 по 8 мая в Здвинском и Краснозёрском районах прогнозируется пожароопасность четвёртого класса горимости. Повышается риск возникновения очагов природных пожаров.

Население призвали проявлять предельную внимательность и осторожность, в том числе не разжигать костры и мангалы на природе, особенно при сильном ветре.

Ранее сообщалось, что в Томской области ввели противопожарный режим.

«Газета.Ru» передавала, что в Москве 6 мая ожидается до +26 °С.