Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Новосибирской области
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По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, с 6 по 8 мая в Здвинском и Краснозёрском районах прогнозируется пожароопасность четвёртого класса горимости. Повышается риск возникновения очагов природных пожаров.
Население призвали проявлять предельную внимательность и осторожность, в том числе не разжигать костры и мангалы на природе, особенно при сильном ветре.
Ранее сообщалось, что в Томской области ввели противопожарный режим.
«Газета.Ru» передавала, что в Москве 6 мая ожидается до +26 °С.