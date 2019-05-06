На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Филиппинах, подземные толчки были зафиксированы на острове Лусон. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
- Reuters
По данным специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине 55 км, в 444 км к северу от Манилы.
В конце апреля по меньшей мере 282 человека пострадали в результате землетрясения, произошедшего на филиппинском острове Лусон.
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