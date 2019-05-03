Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Петербурге

В субботу, 4 мая, в Санкт-Петербурге возможен небольшой дождь с мокрым снегом, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

РИА Новости

Ожидается усиление юго-западного ветра, порывы могут достигать 15 м/с. В дневное время температура воздуха составит +7...+12 ˚С. Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 3 мая ожидается до +16 °С.