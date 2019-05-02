Священнослужитель заявил, что Петросян и Степаненко всё ещё состоят в церковном браке

Служитель храма Ильи Пророка, иерей Андрей Дорохин заявил, что юморист Евгений Петросян всё ещё находится в церковном браке с актрисой Еленой Степаненко.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на священнослужителя.

«Елена Степаненко и Евгений Петросян, насколько помню, венчались в нашем храме Ильи Пророка в Обыденском переулке... До последнего времени такого понятия, как развенчание брака, не было. Церковный брак не расторгали, потому что церковь не признавала развода. Лишь в случае повторного церковного брака прежний аннулировался автоматически», — сказал он.

По его словам, лишь с прошлого года у людей появилась возможности прийти в каноническую комиссию и подать прошение о расторжении церковного брака.

«При решении привлекают и того священника, который венчал людей. Каждый случай рассматривается индивидуально. Даётся либо согласие на прекращение церковного брака, либо мотивированный отказ. Если разрешение получено, человеку выдается документ о том, что церковный брак расторгнут», — добавил он.

В ноябре 2018 года Хамовнический суд Москвы официально расторг брак Петросяна и Степаненко.