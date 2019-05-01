Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Красноярском крае

В Красноярском крае в ближайшие сутки ожидается штормовой ветер, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

РИА Новости

По прогнозу, 2 мая на юге Таймырского муниципального района будут порывы южного ветра до 15—20 м/с. В Эвенкийском муниципальном районе ночью местами возможны сильные осадки, порывы северо-западного ветра могут достигать 15—18 м/с. В центральных и южных районах края местами прогнозируются порывы западного ветра 15—18 м/с. Спасатели призвали граждан проявлять внимательность и осторожность в условиях непогоды. Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 1 мая ожидается до +16 °С.