Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Красноярском крае

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В Красноярском крае в ближайшие сутки ожидается штормовой ветер, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Красноярском крае
  • РИА Новости

По прогнозу, 2 мая на юге Таймырского муниципального района будут порывы южного ветра до 15—20 м/с.

В Эвенкийском муниципальном районе ночью местами возможны сильные осадки, порывы северо-западного ветра могут достигать 15—18 м/с.

В центральных и южных районах края местами прогнозируются порывы западного ветра 15—18 м/с.

Спасатели призвали граждан проявлять внимательность и осторожность в условиях непогоды.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 1 мая ожидается до +16 °С.

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