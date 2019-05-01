Глава мимического ансамбля Большого театра прокомментировала смерть режиссёра Красноярской

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Глава мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова в беседе с Пятым каналом прокомментировала сообщение о смерти режиссёра Наталии Красноярской.
Глава мимического ансамбля Большого театра прокомментировала смерть режиссёра Красноярской

«Она была вершиной нашего мимического ансамбля, который сейчас остался фактически обезглавленным. Это человек, который любую секунду, любой момент жизни не пропускал», — заявила она.

По её словам, Красноярская была образцом женственности и красоты.

Ранее сообщалось, что гражданская панихида будет проходить 4 мая с 10:00 до 11:30 в атриуме Вспомогательного корпуса, а отпевание — в храме Троицы Живоначальной в Троицком подворье.

Красноярская будет похоронена на Перепечинском кладбище.

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