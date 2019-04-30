Московский зоопарк откроет летний сезон 1 мая

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Московский зоопарк собирается открыть летний сезон 1 мая. Запланированы показательные кормления животных и мастер-классы.
Московский зоопарк откроет летний сезон 1 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт зоосада.

Праздник посвятят 155-летию зоопарка. С 12:00 до 16:00 на центральной сцене у «Дома птиц» будут выступать детские хоровые, эстрадные и танцевальные коллективы. С 11:00 до 15:00 у павильона «Ластоногие» можно будет научиться оригами и узнать, как сделать значки, открытки и фигурки животных.

Начало большой обзорной экскурсии запланировано на 11:00. За кормлением и тренировками обитателей зоосада можно понаблюдать с 10:30.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что первые в 2019 году птенцы появились в Московском зоопарке.

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