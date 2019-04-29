В Гидрометцентре сравнили температуру воды в морях России и Европы
- РИА Новости
Температура воды в Чёрном море в районе Сочи достигает +11 °С, в Крыму — +10 °С.
У берегов Италии и Греции вода прогрелась до +16 °С, в Анталии и на Кипре — до +18 °С.
В Тель-Авиве на побережье Средиземного моря в настоящее время +19 °С, в Португалии — +14 °С, в Барселоне (Испания) — +15 °С.
Во Вьетнаме температура воды достигает +24 °С, на юге страны — до +29 °С. В Таиланде — +25...+30 °С.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 29 апреля ожидается до +10 °С.