В Гидрометцентре сравнили температуру воды в морях России и Европы

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о температуре воды в морях России, Европы и Юго-Восточной Азии.
В Гидрометцентре сравнили температуру воды в морях России и Европы
  • РИА Новости

Температура воды в Чёрном море в районе Сочи достигает +11 °С, в Крыму — +10 °С.

У берегов Италии и Греции вода прогрелась до +16 °С, в Анталии и на Кипре — до +18 °С.

В Тель-Авиве на побережье Средиземного моря в настоящее время +19 °С, в Португалии — +14 °С, в Барселоне (Испания) — +15 °С.

Во Вьетнаме температура воды достигает +24 °С, на юге страны — до +29 °С. В Таиланде — +25...+30 °С.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 29 апреля ожидается до +10 °С.

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