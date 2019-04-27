Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

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Представитель певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, рассказала о состоянии артистки после ДТП, которое произошло по дороге в аэропорт.

«Становится чуть легче, приходит осознание произошедшего, начинает вспоминать какие-то фрагменты», — рассказала РИА Новости менеджер Маргарита Соколова.

По её словам, у Абросимовой очень болит голова и держится температура.

«Боль ещё держится, голова очень болит, держится температура, врачи считают, состояние средней тяжести. Думаю, что во вторник, среду, возможно, она сможет что-то сказать и дать какие-то комментарии», — отметила Соколова.

Ранее стало известно, что МакSим пострадала в ДТП.

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