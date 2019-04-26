Андрей Ургант прокомментировал сообщение о смерти Элины Быстрицкой

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Актёр Андрей Ургант прокомментировал сообщение о смерти народной артистки СССР Элины Быстрицкой.
Андрей Ургант прокомментировал сообщение о смерти Элины Быстрицкой
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

По его словам, Быстрицкая — артистка высокого качества.

«Она же в «Тихом Доне» снималась — разве можно так снять ещё раз?» — цитирует Урганта Пятый канал.

Ранее актёр Владимир Носик в беседе с ФАН назвал большой потерей смерть Быстрицкой.

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