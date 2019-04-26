Андрей Ургант прокомментировал сообщение о смерти Элины Быстрицкой

Актёр Андрей Ургант прокомментировал сообщение о смерти народной артистки СССР Элины Быстрицкой.

По его словам, Быстрицкая — артистка высокого качества.

«Она же в «Тихом Доне» снималась — разве можно так снять ещё раз?» — цитирует Урганта Пятый канал.

Ранее актёр Владимир Носик в беседе с ФАН назвал большой потерей смерть Быстрицкой.