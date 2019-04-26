Андрей Ургант прокомментировал сообщение о смерти Элины Быстрицкой
Актёр Андрей Ургант прокомментировал сообщение о смерти народной артистки СССР Элины Быстрицкой.
- © Сергей Пятаков
- РИА Новости
По его словам, Быстрицкая — артистка высокого качества.
«Она же в «Тихом Доне» снималась — разве можно так снять ещё раз?» — цитирует Урганта Пятый канал.
Ранее актёр Владимир Носик в беседе с ФАН назвал большой потерей смерть Быстрицкой.
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