Победительница конкурса «Краса Росгвардии» прокомментировала критику в свой адрес

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Победительница конкурса «Краса Росгвардии» Анна Хромцова в беседе с URA.RU прокомментировала критику в свой адрес.
Победительница конкурса «Краса Росгвардии» прокомментировала критику в свой адрес
  • © khramtsovaaniya_ifbb / Instagram

«Критика началась сразу, как я начала участвовать в конкурсе Росгвардии. Были комментарии в соцсетях, но есть и мощные положительные оценки. Если критика адекватная, то я работаю над собой», — заявила она.

Как считает Хромцова, люди, которые пытаются её задеть, вероятно, не знают чем заняться.

По словам победительницы конкурса, начальство положительно смотрит на её увлечение, а негативные эмоции от неоправданной критики в соцсетях закаляют.

Хромцова десять лет служит в органах внутренних дел. Кроме того, она увлекается такой дисциплиной, как фитнес-бикини.

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