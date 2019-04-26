Выступления Имперского русского балета пройдут в Петербурге с 14 июня по 7 июля

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Выступления Имперского русского балета Гедиминаса Таранды будут проходить в Санкт-Петербурге с 14 июня по 7 июля, сообщает Newinform.
Выступления Имперского русского балета пройдут в Петербурге с 14 июня по 7 июля
  • © pixabay.com

Они состоятся в рамках мирового тура, посвящённого 25-летию коллектива.

Программа включает спектакли «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Кармен-сюита», «Болеро» и «Шехеразада».

За 25 лет творческой деятельности труппа выступала по всему миру, в том числе в Японии, США, Канаде, Бразилии, Испании, Австралии и Израиле.

Ранее «Утро.ру» сообщало о выступлении Королевского национального балета Грузии в Москве.

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