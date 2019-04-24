Крымский военно-исторический фестиваль пройдёт 13—15 сентября в Севастополе

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Крымский военно-исторический фестиваль состоится 13—15 сентября на Федюхиных высотах в Севастополе, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Крымский военно-исторический фестиваль пройдёт 13—15 сентября в Севастополе
  • РИА Новости

Будут работать такие площадки, как «Античность», «Древняя Русь и Византия», «Loco Cimbali (XV век)», «Первая оборона Севастополя» и «Великая Отечественная война».

Кроме того, посетителям покажут локации «Первая мировая война», «Холодная война», «Лагерь старателей», «Индейцы Северной Америки XIX века».

Гости площадки «320 лет прибытия Петра I в Крым» узнают, как царь инкогнито посетил полуостров.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что военно-исторический фестиваль «Высота Горная» пройдёт 4 мая в Балаклаве.

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