Летняя пассажирская навигация открывается в Москве

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Летняя пассажирская навигация открывается в среду, 24 апреля, в Москве.
Летняя пассажирская навигация открывается в Москве
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Прогулочные суда, которые возят туристов по Москве-реке в пределах города, пойдут 24 апреля, а торжественное открытие состоится 12 мая (будет праздник в парке Горького)», — рассказал президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.

Он отметил, что для прогулок планируется задействовать около 100 теплоходов, вместимость которых составляет от 20 до 200 человек.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о сезоне зимней пассажирской навигации в столице.

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