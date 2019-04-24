В Московском зоопарке родились птенцы кудрявого пеликана

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В Московском зоопарке родились два птенца кудрявого пеликана, сообщает газета «Известия».
В Московском зоопарке родились птенцы кудрявого пеликана
  • ©mos.ru

В настоящее время их можно увидеть в павильоне «Бабочки и птицы». Ближе к лету они вместе с родителями переберутся на пруд «Болото».

Первый птенец успел набрать вес и покрыться пухом, а второй только начал опушаться, передаёт Nation News.

«Уже через месяц-полтора птенцы сравняются по размерам друг с другом и со своими родителями. А хохолок из волнистых перьев на затылке, благодаря которым этот вид пеликанов и получил своё название, у них появится ближе к году — после нескольких линек», — цитирует портал мэра и правительства гендиректора зоопарка Светлану Акулову.

В столичном зоосаде, помимо новорождённых птенцов, есть ещё четыре кудрявых пеликана — две взрослые пары. В будущем подросших птенцов планируется отдать российским или европейским зоопаркам.

Ранее в Чикагском зоопарке показали детёныша выдры.

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