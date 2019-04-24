СМИ: Скончался оператор Сергей Дубровский

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В Санкт-Петербурге скончался оператор Сергей Дубровский, сообщает kp.ru.
СМИ: Скончался оператор Сергей Дубровский
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«Он был талантлив, образован, очень скромен и деликатен. Он видел мир через видоискатель совсем иначе, чем большинство», — заявил режиссёр Сергей Кальварский на своей странице в Facebook.

По его словам, Дубровский давно боролся с тяжёлой болезнью, но не любил никому об этом рассказывать.

Дубровский — выпускник операторского факультета ВГИКа. Начинал с работы телеоператором на ленинградском телевидении в программе «Пятое колесо». Работал в документальном кино, был соучредителем студии «Квадрат фильм». Известен по клипам для Филиппа Киркорова, Владимира Преснякова, Маши Распутиной, группы ДДТ.

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