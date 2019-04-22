Спасатели дали рекомендации в связи с потеплением в Петербурге

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Спасатели дали рекомендации в связи с потеплением в Санкт-Петербурге, сообщает Newinform со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Спасатели дали рекомендации в связи с потеплением в Петербурге
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на предстоящей неделе возможно до +17 ˚С.

Населению напоминают о прививках в целях профилактики клещевого вирусного энцефалита. Вакцинация бесплатна.

На 15 апреля привились 14,4 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. детей до 17 лет.

Кроме того, спасатели предупредили граждан о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в сезон шашлыков.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 21 апреля ожидается до +18 °С.

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