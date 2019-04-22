В Москве создали шесть новых виртуальных туров

На портале «Узнай Москву» появилось шесть новых виртуальных туров. Они посвящены знаменитым особнякам.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, специалисты отобрали уникальные объекты и отсняли их в мельчайших деталях.

«Традиционно закрытые посольские особняки вызывают у горожан наибольший интерес. В Дни исторического и культурного наследия места на экскурсии в такие памятники заканчиваются быстрее всего. В этом году мы предлагаем горожанам ещё один вариант посещения посольств», — цитирует Емельянова портал мэра и правительства.

В частности, можно осмотреть дом генерала Алексея Ермолова, где жил и работал поэт Сергей Есенин, особняк Зинаиды Морозовой — супруги мецената Саввы Морозова, особняк миллионерши Александры Дерожинской.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области создали электронную карту достопримечательностей.