В Москве создали шесть новых виртуальных туров
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как отметил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, специалисты отобрали уникальные объекты и отсняли их в мельчайших деталях.
«Традиционно закрытые посольские особняки вызывают у горожан наибольший интерес. В Дни исторического и культурного наследия места на экскурсии в такие памятники заканчиваются быстрее всего. В этом году мы предлагаем горожанам ещё один вариант посещения посольств», — цитирует Емельянова портал мэра и правительства.
В частности, можно осмотреть дом генерала Алексея Ермолова, где жил и работал поэт Сергей Есенин, особняк Зинаиды Морозовой — супруги мецената Саввы Морозова, особняк миллионерши Александры Дерожинской.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области создали электронную карту достопримечательностей.