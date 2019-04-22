В Москве создали шесть новых виртуальных туров

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На портале «Узнай Москву» появилось шесть новых виртуальных туров. Они посвящены знаменитым особнякам.
В Москве создали шесть новых виртуальных туров
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, специалисты отобрали уникальные объекты и отсняли их в мельчайших деталях.

«Традиционно закрытые посольские особняки вызывают у горожан наибольший интерес. В Дни исторического и культурного наследия места на экскурсии в такие памятники заканчиваются быстрее всего. В этом году мы предлагаем горожанам ещё один вариант посещения посольств», — цитирует Емельянова портал мэра и правительства.

В частности, можно осмотреть дом генерала Алексея Ермолова, где жил и работал поэт Сергей Есенин, особняк Зинаиды Морозовой — супруги мецената Саввы Морозова, особняк миллионерши Александры Дерожинской.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области создали электронную карту достопримечательностей.

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