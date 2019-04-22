Продано выкованное Бестужевыми Оболенскому кольцо

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Кольцо, которое было выковано из кандалов декабристами братьями Бестужевыми для своего соратника Евгения Оболенского, продано на аукционе за 6 миллионов рублей.
Продано выкованное Бестужевыми Оболенскому кольцо
  • © аукционный дом «12 стульев»

«Стартовая цена кольца составила 2,5 миллиона рублей. В результате торгов, «кандальное» кольцо декабриста князя Евгения Петровича Оболенского было продано за 6 миллионов рублей», — приводит РИА Новости РИА Новости сообщение аукционного дома «12-й стул».

Отмечается, что кольца из кандалов были придуманы и впервые изготовлены братьями Николаем и Михаилом Бестужевыми из оков, которые были сняты с декабристов по императорскому указу 1828 года.

Всего было сделано более 20 колец, основная часть, которых находится в государственных музеях. Ранее на аукционах подобные артефакты не выставлялись.

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