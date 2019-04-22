Представитель Успенской опроверг сообщения о госпитализации певицы
Сообщения о госпитализации российской певицы Любови Успенской не соответствуют действительности. Об этом сообщил концертный директор артистки.
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
«Самочувствие хорошее, никакой госпитализации не было», — приводит его слова РИА Новости.
Представитель отметил, что концерт в Барнауле не состоялся по техническим причинам.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Успенская якобы госпитализирована.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен