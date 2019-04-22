Представитель Успенской опроверг сообщения о госпитализации певицы

Сообщения о госпитализации российской певицы Любови Успенской не соответствуют действительности. Об этом сообщил концертный директор артистки.

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РИА Новости

«Самочувствие хорошее, никакой госпитализации не было», — приводит его слова РИА Новости. Представитель отметил, что концерт в Барнауле не состоялся по техническим причинам. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Успенская якобы госпитализирована.