Маск пообщался с подписчиками по-русски

Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.

Отвечая на вопрос одного из пользователей о том, не осваивает ли Маск космос «для того, чтобы привезти на Землю инопланетян», он задался вопросом «где инопланетяне?»

Комментируя заявление другого пользователя, указавшего, что «инопланетяне живут на Марсе под землёй», Маск использовал фразеологизм «вот где собака зарыта».

Вот где собака зарыта — Elon Musk (@elonmusk) 20 avril 2019

«Говорят, что кур доят», — прокомментировал бизнесмен замечание ещё одного подписчика.

Говорят, что кур доят — Elon Musk (@elonmusk) 20 avril 2019

В марте Маск на русском языке поблагодарил за поздравление с успешной стыковкой беспилотного корабля Dragon 2 с Международной космической станцией.