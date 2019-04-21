Маск пообщался с подписчиками по-русски

Короткая ссылка
Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.

Отвечая на вопрос одного из пользователей о том, не осваивает ли Маск космос «для того, чтобы привезти на Землю инопланетян», он задался вопросом «где инопланетяне?»

Комментируя заявление другого пользователя, указавшего, что «инопланетяне живут на Марсе под землёй», Маск использовал фразеологизм «вот где собака зарыта».

«Говорят, что кур доят», — прокомментировал бизнесмен замечание ещё одного подписчика.

В марте Маск на русском языке поблагодарил за поздравление с успешной стыковкой беспилотного корабля Dragon 2 с Международной космической станцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить