Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
Об этом сообщает Variety.
«Моя дорогая подруга Лоррейн Уоррен умерла. Из глубокого чувства печали возникает глубокое чувство благодарности. Я так счастлива, что была с ней знакома», — написала актриса Вера Фармига.
Лоррейн и её муж Эд были известными во всем мире исследователями паранормальных явлений. Случаи из их практики вдохновили режиссёра Джеймса Вана на создание серии фильмов «Заклятие».
В фильмах роль Лоррейн исполняет Вера Фармига.