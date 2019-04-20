Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов «Заклятие», скончалась на 93-м году жизни.

Об этом сообщает Variety.

«Моя дорогая подруга Лоррейн Уоррен умерла. Из глубокого чувства печали возникает глубокое чувство благодарности. Я так счастлива, что была с ней знакома», — написала актриса Вера Фармига.

Лоррейн и её муж Эд были известными во всем мире исследователями паранормальных явлений. Случаи из их практики вдохновили режиссёра Джеймса Вана на создание серии фильмов «Заклятие».

В фильмах роль Лоррейн исполняет Вера Фармига.