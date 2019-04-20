В «Зарядье» пройдёт выставка «Крепостная артиллерия Московского царства XV — XVII веков»

В парке «Зарядье» пройдёт выставка «Крепостная артиллерия Московского царства XV — XVII веков», сообщает «Вечерняя Москва».

Она начнёт работу 21 апреля.

Посетители увидят семь точных копий средневекового стрелкового оружия.

Как рассказали в парке, с 12:00 до 16:00 будут проводиться мастер-классы по обращению с мушкетом, изготовлению тряпичных игрушек и плетёных шнуров. Также запланированы лекции по военной истории XVII века.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что военно-исторический фестиваль «Высота Горная» пройдёт 4 мая в Балаклаве.