В «Зарядье» пройдёт выставка «Крепостная артиллерия Московского царства XV — XVII веков»

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В парке «Зарядье» пройдёт выставка «Крепостная артиллерия Московского царства XV — XVII веков», сообщает «Вечерняя Москва».
В «Зарядье» пройдёт выставка «Крепостная артиллерия Московского царства XV — XVII веков»
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Она начнёт работу 21 апреля.

Посетители увидят семь точных копий средневекового стрелкового оружия.

Как рассказали в парке, с 12:00 до 16:00 будут проводиться мастер-классы по обращению с мушкетом, изготовлению тряпичных игрушек и плетёных шнуров. Также запланированы лекции по военной истории XVII века.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что военно-исторический фестиваль «Высота Горная» пройдёт 4 мая в Балаклаве.

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