УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»

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Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция». Как сообщает РИА Новости, стоимость внедорожника составляет 985 тыс. рублей.

Отмечается, что автомобиль доступен для покупателей в яркой чёрно-оранжевой окраске, а также коричнево-серой или хаки.

Автомобиль, в частности, укомплектован задними арками для установки колёс увеличенной размерности, силовыми порогами, откидным бортом, тягово-сцепным устройством, передним и задним силовыми бамперами, защитой рулевых тяг и экспедиционным багажником.

В начале марта газета «Известия» сообщала о выходе обновлённой версии внедорожника УАЗ «Хантер».

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