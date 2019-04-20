Фестиваль и конкурс «Московская весна а cappella» проведут на 51 площадке
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Как сообщает сайт «Москва 24», 55 иностранных коллективов и сольных исполнителей приедут из 25 стран, в том числе из Германии, Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США и КНР.
Отечественные и зарубежные участники исполнят композиции в разных жанрах — от фолка и блюза до духовной музыки и корейской эстрадной музыки, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что программу «Шедевры Рахманинова» представят 20 апреля в Московской консерватории.