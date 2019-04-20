Фестиваль и конкурс «Московская весна а cappella» проведут на 51 площадке

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Международный фестиваль и конкурс «Московская весна а cappella» будет проходить на 51 площадке с 1 по 12 мая. Основные из них разместят в центре столицы, в том числе на площади Революции и Тверской площади, в Камергерском переулке, на Кузнецком Мосту и Новом Арбате.
Фестиваль и конкурс «Московская весна а cappella» проведут на 51 площадке
  • Новый Арбат / © Агентство городских новостей «Москва»

Как сообщает сайт «Москва 24», 55 иностранных коллективов и сольных исполнителей приедут из 25 стран, в том числе из Германии, Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США и КНР.

Отечественные и зарубежные участники исполнят композиции в разных жанрах — от фолка и блюза до духовной музыки и корейской эстрадной музыки, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что программу «Шедевры Рахманинова» представят 20 апреля в Московской консерватории.

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