Макрон вручил Мишелю Уэльбеку орден Почётного легиона

Писатель Мишель Уэльбек получил из рук президента Франции Эммануэля Макрона высшую награду страны — орден Почётного легиона. Об этом сообщает France Inter.

Как отмечается, церемония прошла вечером в четверг, 18 апреля. На ней среди прочих присутствовали бывший французский лидер Николя Саркози и писатель Фредерик Бегбедер.

63-летний Уэльбек удостоен степени рыцаря ордена, передаёт радиостанция.

Уэльбек является одним из самых переводимых современных французских писателей. В 2010 году он был удостоен Гонкуровской премии за роман «Карта и территория».