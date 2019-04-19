Макрон вручил Мишелю Уэльбеку орден Почётного легиона
- globallookpress.com
- © Nasser Berzane/ZUMAPRESS.com
Как отмечается, церемония прошла вечером в четверг, 18 апреля. На ней среди прочих присутствовали бывший французский лидер Николя Саркози и писатель Фредерик Бегбедер.
63-летний Уэльбек удостоен степени рыцаря ордена, передаёт радиостанция.
Уэльбек является одним из самых переводимых современных французских писателей. В 2010 году он был удостоен Гонкуровской премии за роман «Карта и территория».