Второй пляж в Калининградской области удостоился сертификата «Голубой флаг»

Два пляжа в Калининградской области удостоились сертификата «Голубой флаг», сообщает kp.ru.

«Пляж в Янтарном положительно прошёл переаттестацию, и сегодня мы получили долгожданное подтверждение на 2019 год», — заявил мэр Алексей Заливатский на своей странице в Facebook.

По его словам, два года назад был обустроен ещё один пляж у парка Беккера, и в 2019-м было решено заявить на сертификацию оба пляжа. Второй также получил «Голубой флаг».

В 2017 году Массандровский пляж, расположенный в Ялте, был удостоен аналогичной премии.

«Голубой флаг» — международная награда, ежегодно присуждаемая экологически чистым пляжам, где соблюдаются все нормы безопасности и гарантируется высокое качество воды.