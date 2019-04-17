Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

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Специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк рассказала о погоде в предстоящие выходные в Москве. По её словам, температура воздуха в субботу, 20 апреля, поднимется до +13 °С, а в воскресенье, 21 апреля, до +15 °С.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
  • РИА Новости

«Погода в предстоящие выходные будет тёплой и солнечной, ветры сменят своё направление с северного на южное, так что в столицу начнут поступать тёплые воздушные массы», — цитирует её РИА Новости.

При этом синоптик добавила, что в столичном регионе сохраняется острый дефицит осадков. 

«При таком дефиците влаги в первую очередь страдают аллергики и те, кто склонен реагировать на весеннюю пыльцу», — пояснила метеоролог.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что атмосферное давление в столице приблизилось к рекордно высокому показателю.

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