Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
- РИА Новости
«Погода в предстоящие выходные будет тёплой и солнечной, ветры сменят своё направление с северного на южное, так что в столицу начнут поступать тёплые воздушные массы», — цитирует её РИА Новости.
При этом синоптик добавила, что в столичном регионе сохраняется острый дефицит осадков.
«При таком дефиците влаги в первую очередь страдают аллергики и те, кто склонен реагировать на весеннюю пыльцу», — пояснила метеоролог.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что атмосферное давление в столице приблизилось к рекордно высокому показателю.