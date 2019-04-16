В Москве рассказали о ходе реставрации усадьбы Каменских

В столице рассказали о ходе реставрации усадьбы полководцев Каменских на Смоленском бульваре. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Главный фасад сохранился со второй половины XVIII века, когда был построен сам дом, а дворовой пристроили к главному зданию в конце XIX века.

Специалисты расчистили оригинальную кладку стен и приступили к восстановлению утраченного декора.

«В ходе реставрации было решено открыть и законсервировать белокаменные карнизы восточного (главного) фасада здания усадьбы и часть кирпичной кладки, сделав из них небольшую экспозицию», — цитирует главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.

По словам Емельянова, особенность фасадов в том, что они относятся к разным архитектурным стилям — классицизму и историзму.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве планируют завершить реставрацию 200 памятников архитектуры в 2019 году.