В рамках фестиваля «Пасхальный дар» в Москве пройдут 60 бесплатных экскурсий
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Посетить мероприятия можно с 25 апреля по 5 мая.
Некоторые из прогулок пройдут по местам, непосредственно связанным с Пасхой. Гиды расскажут об истории архитектурных строений, а также о том, как было принято святить яйца и куличи, передаёт «Вечерняя Москва».
Среди экскурсий — «Сорок сороков купеческого Замоскворечья», «Стрельцы, ордынцы и купцы Замоскворечья» и «По слободе Напрудной к Троицкому подворью».
Продолжительность каждой прогулки составит от полутора до двух часов. В одной группе может быть до 60 человек, информирует портал мэра и правительства.
Ранее сообщалось об экскурсиях в рамках фестиваля «Московская Масленица».