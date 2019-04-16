В рамках фестиваля «Пасхальный дар» в Москве пройдут 60 бесплатных экскурсий

В рамках столичного фестиваля «Пасхальный дар» состоятся 60 бесплатных экскурсий, сообщает сайт «Москва 24».

Посетить мероприятия можно с 25 апреля по 5 мая.

Некоторые из прогулок пройдут по местам, непосредственно связанным с Пасхой. Гиды расскажут об истории архитектурных строений, а также о том, как было принято святить яйца и куличи, передаёт «Вечерняя Москва».

Среди экскурсий — «Сорок сороков купеческого Замоскворечья», «Стрельцы, ордынцы и купцы Замоскворечья» и «По слободе Напрудной к Троицкому подворью».

Продолжительность каждой прогулки составит от полутора до двух часов. В одной группе может быть до 60 человек, информирует портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось об экскурсиях в рамках фестиваля «Московская Масленица».