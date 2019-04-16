«ВКонтакте» позволила добавлять ссылки в мобильные трансляции

Короткая ссылка
Социальная сеть «ВКонтакте» позволила добавлять в мобильные трансляции ссылки на товары, опросы и публикации. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«ВКонтакте» позволила добавлять ссылки в мобильные трансляции
  • vk.com

Отмечается, что пользователи смогут подготовить ссылки заранее, добавить их в ходе эфира, а также менять и удалять их в течение трансляции.

Ранее сообщалось, что соцсеть запустила сервис для изучения правил дорожного движения.

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