В Сочи предупредили о лавиноопасности в горах с 15 по 18 апреля

Власти Сочи предупредили о лавиноопасности в горах выше 1000 метров над уровнем моря с 15 по 18 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации.

В горах Краснодарского края выше 1500 метров также существует опасность лавин.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели призвали проявлять бдительность и принимать все меры предосторожности, в том числе воздержаться от выхода в горы.

Кроме того, в Сочи прогнозируется усиление ветра до 15 м/с, передаёт Nation News.

Ранее Inforeactor сообщало, что спасатели предупредили о гололёде и мокром снеге в Красноярском крае.