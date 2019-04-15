В Сочи предупредили о лавиноопасности в горах с 15 по 18 апреля
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
В горах Краснодарского края выше 1500 метров также существует опасность лавин.
Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.
Спасатели призвали проявлять бдительность и принимать все меры предосторожности, в том числе воздержаться от выхода в горы.
Кроме того, в Сочи прогнозируется усиление ветра до 15 м/с, передаёт Nation News.
Ранее Inforeactor сообщало, что спасатели предупредили о гололёде и мокром снеге в Красноярском крае.