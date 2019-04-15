Адыгее выделили 129 млн рублей на капремонт и строительство дамб в 2019—2020 годах

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Адыгее выделили 129 млн рублей на капитальный ремонт и строительство дамб в 2019—2020 годах, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на начальника управления по охране окружающей среды и природным ресурсам республики Сергея Колесникова.
Адыгее выделили 129 млн рублей на капремонт и строительство дамб в 2019—2020 годах
  • Республика Адыгея / © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Софинансирование из регионального бюджета составит 14,41 млн рублей.

Федеральные средства будут направлены на капремонт защитной дамбы на реке Фарс в Шовгеновском районе и на реке Псенафе в Красногвардейском районе.

Также в этом году запланировано начало строительства дамбы в районе села Вольного Кошехабльского района. Основная часть работ должна пройти в 2020 году.

Кроме того, по словам Колесникова, подана заявка на получение более 100 млн рублей на капремонт дамбы в селе Натырбово и капремонт дамбы в Красногвардейском районе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в 2019 году проведут реконструкцию комплексов очистки сточных вод.

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