Выставка в честь 210-летия Гоголя откроется 12 апреля в Москве

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Выставка «Гоголь в Москве» откроется 12 апреля. Она приурочена к 210-летию со дня рождения писателя.
Выставка в честь 210-летия Гоголя откроется 12 апреля в Москве
  • Портрет Гоголя / Ф. Моллер, 1840-е / © wikipedia.org

Как сообщает «Вечерняя Москва», на экспозиции будет несколько разделов.

Посетители смогут ознакомиться с предметами из коллекции Музея Москвы. Среди них — первое издание «Мёртвых душ». Также будут представлены личные вещи и документы из других коллекций и архивов, акварельные реконструкции на основе старинных снимков.

О московских знакомствах Николая Гоголя расскажет мультимедийная инсталляция, передаёт портал мэра и правительства.

Выставка будет открыта до 2 июня.

Ранее «Невские новости» сообщали о фестивале «Пушкинград» в Санкт-Петербурге.

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