Выставка в честь 210-летия Гоголя откроется 12 апреля в Москве
- Портрет Гоголя / Ф. Моллер, 1840-е / © wikipedia.org
Как сообщает «Вечерняя Москва», на экспозиции будет несколько разделов.
Посетители смогут ознакомиться с предметами из коллекции Музея Москвы. Среди них — первое издание «Мёртвых душ». Также будут представлены личные вещи и документы из других коллекций и архивов, акварельные реконструкции на основе старинных снимков.
О московских знакомствах Николая Гоголя расскажет мультимедийная инсталляция, передаёт портал мэра и правительства.
Выставка будет открыта до 2 июня.
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