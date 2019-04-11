Выставка в честь 210-летия Гоголя откроется 12 апреля в Москве

Выставка «Гоголь в Москве» откроется 12 апреля. Она приурочена к 210-летию со дня рождения писателя.

Как сообщает «Вечерняя Москва», на экспозиции будет несколько разделов.

Посетители смогут ознакомиться с предметами из коллекции Музея Москвы. Среди них — первое издание «Мёртвых душ». Также будут представлены личные вещи и документы из других коллекций и архивов, акварельные реконструкции на основе старинных снимков.

О московских знакомствах Николая Гоголя расскажет мультимедийная инсталляция, передаёт портал мэра и правительства.

Выставка будет открыта до 2 июня.

Ранее «Невские новости» сообщали о фестивале «Пушкинград» в Санкт-Петербурге.